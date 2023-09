Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton noemt komende zes maanden cruciaal voor Mercedes

Formule 1-coureur Lewis Hamilton verwacht dat zijn ploeg Mercedes de komende zes maanden voor de grootste uitdaging in de Formule 1 komt te staan. Hamilton, die zondag in de Grote Prijs van Japan als vijfde eindigde, zei dat er grote veranderingen zullen moeten komen om met Mercedes weer mee te kunnen draaien in de top.

“De komende zes maanden moeten de beste zes maanden van ontwikkeling worden die we ooit hebben gehad om dat gat te dichten, om echt op de deur te bonzen,” zei de Brit over de achterstand op de concurrentie. “De auto voelt hetzelfde aan als vorig jaar. Hij stuitert en hij glijdt. Ik heb geen idee waar de auto volgend jaar zal staan, maar we zijn nog heel ver weg.”

Max Verstappen won zondag de Grote Prijs van Japan, terwijl McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri op plek twee en drie eindigden. Volgens Hamilton gaven de klasseringen van McLaren eens te meer reden voor Mercedes om naar de toekomst te kijken. “We kunnen dat niet door de vingers zien. We moeten kijken naar wat zij hebben gedaan en in die richting gaan. Dat is de richting. Maar ik geloof echt dat mijn team het kan,” zei hij. “Hopelijk zijn we met een veranderde filosofie weer terug bij waar het team recht op heeft, want dit is een WK-team.”