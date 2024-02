Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Hamilton komt volgend jaar uit voor Ferrari

Formule 1-coureur Lewis Hamilton rijdt vanaf 2025 voor Ferrari. Het Italiaanse team maakte de komst van de 39-jarige Brit bekend, kort nadat Mercedes het aanstaande vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen naar buiten had gebracht.

Hamilton behaalde zes van zijn titels in dienst van de Britse renstal Mercedes. Zijn laatste wereldtitel dateert van 2020. De afgelopen drie jaar werd hij overvleugeld door Max Verstappen in zijn Red Bull.

Bij Ferrari is hij de vervanger van de Spanjaard Carlos Sainz, wiens contract afloopt. Het team, voluit Scuderia Ferrari, meldde slechts de komst van Hamilton die “een meerjarig contract” heeft ondertekend. Maar Sainz kwam niet veel later met een eigen statement: “Scuderia Ferrari en ik gaan eind 2024 uit elkaar. We hebben een lang seizoen te gaan en ik zal, zoals altijd, mijn uiterste best doen voor het team en voor de tifosi (fans) over heel de wereld”, schreef de Spanjaard.

Wereldtitel

Eerder op de dag meldde Sky Sports al dat het personeel van het door Toto Wolff geleide team in het Engelse Brackley was ingelicht over het aanstaande vertrek van Hamilton, die sinds 2013 voor Mercedes uitkwam. Nadat hij eerder bij McLaren al een wereldtitel had veroverd, deed hij dat voor Mercedes nog zes keer. Met zeven wereldtitels deelt hij het record met de Duitser Michael Schumacher.

Ferrari verlengde eerder het contract van Monegask Charles Leclerc. Het team wil het gat dichten met Red Bull, waarvoor Verstappen de hegemonie van Hamilton en Mercedes doorbrak en de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd. De Nederlander was met name het afgelopen seizoen oppermachtig. Leclerc werd uiteindelijk vijfde, Hamilton in zijn Mercedes derde. De Fin Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste Formule 1-rijder die Ferrari de wereldtitel bezorgde.

