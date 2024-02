Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Mercedes bevestigt vertrek Hamilton na 2024

Formule 1-rijder Lewis Hamilton begint in maart aan zijn laatste seizoen voor Mercedes. Dat heeft de Britse renstal bevestigd.

Sky Sports meldde eerder op de dag al dat het personeel van het door Toto Wolff geleide team in het Engelse Brackley was ingelicht over het aanstaande vertrek van Hamilton, maar het duurde tot vroeg in de avond voordat de bevestiging kwam.

De verwachting is dat Hamilton (39) zijn loopbaan voortzet bij Ferrari.

ANP