Norris wint overtuigend GP van Singapore voor Verstappen

Lando Norris heeft met overmacht de Grote Prijs van Singapore gewonnen en daarmee de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 weer spannender gemaakt. WK-leider Max Verstappen was in de avondrace bij kunstlicht niet bij machte de Brit van McLaren bij te houden. Toch hield de drievoudig wereldkampioen de schade nog beperkt door als tweede te finishen in zijn Red Bull. De voorsprong van de Nederlander in het kampioenschap is echter verder geslonken en bedraagt nu 52 punten.

Oscar Piastri van McLaren eindigde op het stratencircuit van Marina Bay als derde.

Voor Norris was het na zijn overwinningen in Miami en Zandvoort zijn derde grand-prixzege van dit jaar. Verstappen won in de eerste helft van het seizoen zeven races, maar hij heeft door worstelingen met de grip en balans in zijn auto al acht races geen overwinning meer gevierd. Het is inmiddels duidelijk dat McLaren de snellere auto heeft. Norris kwam met een voorsprong van ruim twintig seconden langs de finishvlag.

Muur geraakt

Norris staat niet bekend als een goede starter, maar de Brit was op Marina Bay uitstekend weg van pole en ging overtuigend als leider de eerste bochtenserie in. Verstappen kon vanaf de tweede plaats weinig uitrichten tegen Norris, maar hij pareerde wel een aanval van Lewis Hamilton. De Nederlander liet de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes niet voorbijgaan.

Al snel werd duidelijk dat Verstappen onmogelijk Norris kon bijhouden. Zijn grote rivaal in het kampioenschap was veel sneller in zijn McLaren, soms zelfs een seconde per ronde. Bij de pitstops ongeveer halverwege de race behield Norris moeiteloos zijn eerste positie, zelfs nadat hij heel even met zijn voorvleugel een muur had geraakt op het smalle circuit.

Opgelost

Verstappen kon zonder veel problemen de tweede plek vasthouden. Ook nadat hij van banden was gewisseld, hoefde hij niet bang te zijn voor George Russell van Mercedes en Piastri, die op gepaste afstand van de Nederlander streden om de derde plaats. Dat lijkt erop te wijzen dat de drievoudig wereldkampioen de grootste problemen met zijn auto heeft opgelost.

De Formule 1 begint nu aan een pauze van bijna een maand. De volgende race in het Amerikaanse Austin is op 20 oktober.

