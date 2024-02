Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Red Bull hoopt na beschuldigingen op ‘snelle oplossing’

Teambaas Christian Horner van het Formule 1-team van Red Bull hoopt na beschuldigingen aan zijn adres over ongepast gedrag op “een snelle oplossing”. Dat zei de Brit in Sakhir tijdens de testdagen in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Red Bull laat momenteel een onafhankelijke instantie onderzoek doen naar de beschuldigingen van een vrouwelijk teamlid van Red Bull over grensoverschrijdend gedrag van Horner. De teambaas is al ondervraagd. Hij ontkent de aantijgingen en is ook in functie gebleven. De Formule 1 heeft te kennen gegeven dat het de kwestie zo snel als mogelijk ‘opgehelderd’ wil zien.

“Er is een proces gaande waar ik deel van uitmaak”, zei Horner op een officiële Formule 1-persconferentie, waar hem onder meer werd gevraagd naar zijn toekomst als teambaas. “Ik kan echt geen commentaar geven op het proces of de tijdsperiode. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk resultaat.”

ANP