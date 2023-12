Deel dit: Share App Mail Tweet

Top 5 – Dit zijn de best bekeken Uw Garage-video’s van 2023

Er zijn veel Nederlanders met bijzondere auto’s, zo zien we iedere twee weken in onze rubriek Uw Garage. Gek genoeg waren de meest bescheiden modellen in 2023 het populairst.

Meer dan vijfentwintig keer per jaar trekt fotograaf en filmmaker Arno Lingerak er voor Autovisie op uit om mensen met vreemde, mooie en zeldzame auto’s te portretteren. Deze vijf werden het best bekeken.

1 – Jellie en haar Mercedes 190

Jellie van Abbema restaureerde samen met haar vader haar Mercedes-Benz 190, een fraaie 2.6 met weinig kilometers. En die is nu eigenlijk veel te mooi geworden…

2 – Volvo 245 op plastic van Gijs

Je schaft een auto aan en gooit af en toe de tank vol. Gemakkelijk toch? Gijs Schalkx besloot te laten zien wat er écht nodig is om van A naar B te komen. Hij rijdt nu met zijn Volvo 240 op plastic afval.

3 – Peter en zijn Ford en Toyota

Peter van Burik had besloten dat er genoeg auto’s in zijn Uw Garage-museumpje stonden. Twee weken later had hij er tóch weer vier bij: een Ford Fiesta, Peugeot Partner, Suzuki Alto en Toyota Starlet.

4 – Henry heeft een Ford van adel

Henry Hol kocht deze auto tien jaar geleden via een piepkleine advertentie in De Telegraaf. Nu is de Ford Granada nog steeds van hem. En daarvoor was-ie van een koningin.

5 – Jeroen rijdt een Wiesmann

Jeroen de Vries bestelde een splinternieuwe Wiesmann, maar de eerste kennismaking met die auto viel zwaar tegen. Toch bezit hij nu een Wiesmann Roadster (MF4-S).

Uw Garage tweewekelijks

Uw Garage is een tweewekelijkse rubriek van Autovisie, waarin fotograaf Arno Lingerak op bezoek gaat bij Nederlanders met een opmerkelijke oldtimer, sportwagen of zelfs moderne auto.

Bekijk alle afleveringen op Autovisie.nl of op ons Youtube-kanaal.