Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Renault-occasion is nu een spotgoedkope elektrische auto

Dag in, dag uit, doorkruis je in je eentje een van onze grootste steden, dat brengt je werk met zich mee. Je wilt niet wachten tot de dag dat je occasion niet meer een milieuzone in mag en dùs wil je nu alvast een compacte, betaalbare, volledig elektrische auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een elektrische auto voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Renault Zoe niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Renault Zoe (2013 – 2019)

De Renault Zoe is net even groter en ruimer dan de andere twee. Compact genoeg in de stad, maar op ‘de grote weg’, dat gaat ook prima. In 2016 is er een ‘onzichtbare’ facelift geweest, waarbij een andere motor en een grotere accu (41 kWh) en dus meer actieradius zijn doorgevoerd, realistisch rond de 250 km. Tegelijk is de accu ook los van de leaseconstructie met de auto mee verkocht. Het dashboard van de occasion vraagt gewenning, maar het navigatiesysteem is handig, want het geeft laadpalen weer, binnen de straal die je nog kunt rijden. Hij is ruim genoeg voor vier, maar wel wat hard geveerd.

In Soest staat bij een autobedrijf een grijze R90 ‘Life’ (2017, 92.000 km) voor 9.999 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de Zoe gaat in de regel ook zelden of nooit iets mis. Uiteraard is het zaak de auto nooit ‘leeg’ te rijden. Sluit ‘m aan op elke laadpaal waarbij je toevallig toch even in de buurt moet zijn, dan voorkom je dat je ‘m ‘leeg’ rijdt.

Voor aanschaf is het belangrijk even uit te zoeken of de accu in de prijs van de auto is inbegrepen, of dat de leaseconstructie nog loopt. Goed, dat kost maandelijks een klein bedrag, maar het geeft de zekerheid dat de boel in orde komt àls er eens iets mee is.