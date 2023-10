Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom het niet verstandig is dat Cadillac weer naar Europa komt

Cadillac is behoorlijk hardleers. Na tig mislukte pogingen om door te breken in Europa, probeert het Amerikaanse merk het toch nóg een keer.

De volledig elektrische Lyriq is het eerste model dat de oversteek maakt. Vreemd genoeg kiest Cadillac niet voor een marktintroductie in een typisch EV-land, zoals Noorwegen of Nederland, maar in Zwitserland.

Cadillac Lyriq met 528 pk

De Lyric wordt daar leverbaar als vierwielaandrijver met 528 pk, een 102 kWh-batterij en een range van maximaal 530 kilometer. Hij is een forse SUV van 5 meter lang, met een wielbasis van 3,1 meter.

Waarmee is de Lyriq te vergelijken? Hij is iets groter dan een Audi Q8 E-Tron of een BMW iX. Licht is-ie allerminst, met een gewicht van minstens 2600 kilo voor de 4WD-uitvoering.

In Zwitserland gaat de Lyriq ruim 85.000 euro kosten. In de Verenigde Staten kost een vergelijkbare versie niet meer dan omgerekend 59.000 euro. Of Cadillac de Lyriq ook naar Nederland haalt, is niet bekend.

Cadillac in Nederland

Cadillac is na de eeuwwisseling ruim tien jaar lang officieel aanwezig geweest in ons land. Tegen Audi, BMW en Mercedes kon het Amerikaanse merk geen vuist maken.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In 2005 was Cadillac op z’n ‘succesvolst’, met slechts 234 registraties. De bestverkochte modellen waren in die jaren de CTS (331 exemplaren), de SRX (323) en de BLS (268).

De Nederlandse (lees: Europese) consument is vrij conservatief. Daarom is het ook Lexus nooit gelukt om écht door te breken. In het premiumsegment doen alleen Audi, BMW en Mercedes het goed.

Imagoprobleem in de VS

In de VS heeft Cadillac overigens ook niet meer de status die het voorheen had. Heel vroeger kon het merk zich meten met Rolls-Royce en vóór de jaren 80 werd het in één adem genoemd met Mercedes.

Op de thuismarkt verloor Cadillac daarna terrein aan de Duitse en Japanse concurrentie. Het merk bleef hangen in verouderde chassistechniek, slome en dorstige V8-motoren en een gaapverwekkend design.

Na 2000 kwam daar verandering in, maar de schade was al geleden. Cadillac had een bejaardenimago en zelfs het spectaculaire V-label kon daar weinig aan veranderen.