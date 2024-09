Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom boetes altijd 5 of 10 euro duurder worden

Ook in 2025 zullen de boetes die je kan krijgen in geval van een verkeersovertreding stijgen. Maar waarom worden ze eigenlijk 5 of 10 euro duurder?

De allereerste verkeersboete werd in 1895 uitgeschreven, sindsdien is het er voor de hardrijder niet goedkoper op geworden. Ook de pakkans is inmiddels groot. Flitspalen, laserguns en trajectcontroles maken het op veel plekken een dure hobby om te hard te rijden.

Boetes altijd 5 of 10 euro duurder

Je hoeft maar het woord ‘boete’ op internet in te typen en je vindt tal van artikelen over de nieuwe prijzen. Opvallend is dat als boetes stijgen, dit altijd met een bedrag van 5 of 10 euro is.

Nieuwe prijzen bekeuringen

Zo kost het foutief parkeren op gehandicaptenplek in 2025 500 euro in plaats van 490 euro en bedraagt het boetebedrag voor telefoongebruik achter het stuur geen 420 maar 430 euro. Echter, niet alle boetes worden duurder. Zo bedraagt de bekeuring voor het doorkruisen van een militaire colonne of uitvaartstoet nog steeds 120 euro.

Overtreding Boetes in 2024 Boetes in 2025 Foutief parkeren op gehandicaptenplek 490 euro 500 euro Telefoongebruik achter het stuur 420 euro 430 euro Door rood rijden, een kruispunt blokkeren, niet links inhalen en onnodig geluid veroorzaken 300 euro 310 euro Onnodig links rijden op snelweg 270 euro 280 euro Geen gordel om 180 euro 190 euro Rijden zonder leesbaar kenteken 180 euro 180 euro Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden 120 euro 120 euro Afslaan zonder richting aan te geven 120 euro 120 euro

De reden dat bekeuringen duurder worden is geldontwaarding. Samen met de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex wordt een percentage bepaald genaamd het indexeringspercentage. Deze bedraagt 3,2 procent. De prijs van boetes stijgt dus met 3,2 procent.

Waarom boetes altijd ronde bedragen zijn

Maar hoe kunnen het dan ronde bedragen blijven? Als overtreder betaal je niet de echte boeteprijs maar een afgerond bedrag. Het indexeringspercentage komt bovenop het niet-afgeronde bedrag.

Boetes tot 100 euro worden altijd afgerond naar 5 euro en bekeuringen boven de 100 euro naar 10 euro. Dit betekent dat een bekeuring het ene jaar in theorie 114,99 euro kost en er 110 euro afgerekend moet worden en het andere jaar theoretisch 115 euro kost en er 120 euro betaald moet worden. Overigens geldt dit niet voor snelheidsboetes, die worden altijd afgerond op een hele euro.