Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Peugeot 3008 – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Peugeot 3008 II is een fijne allrounder met onderscheidende vormgeving. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Minder MPV, meer SUV. Met de carrosserievorm en de marktpositionering zoekt Peugeot het bij de 3008 II duidelijk hogerop. Ook als occasion heeft de Franse allemansvriend veel te bieden. Welke uitvoeringen je moet hebben, lees je hier.

Carrosserie Peugeot 3008

De 4,44 meter lange en 1,62 meter hoge 3008 II heeft de zelfverzekerde uitstraling van een ‘echte’ SUV. De koplampen, grille en achterlichten benadrukken de verwantschap met andere Peugeots, terwijl visuele trucage, zoals hoge flanken, een lage daklijn en hoge stootlijsten onder aan de portieren, de 3008 groter laten lijken dan hij is.

Fullled koplampen, privacy-glass, een panoramadak, een handsfree achterklep en Black Diamond-afwerking zijn opties. De uitstraling is ingetogen (Access, Active), chic (Allure) of sportief (GT en GT Line). De bagageruimte heeft een inhoud van 520-1.482 liter. Bij de Hybrids snoept de elektrische aandrijflijn daar kostbare liters af. Eind 2020 volgt een face- en buttlift met nieuwe koplampen, slagtandvormige dagrijverlichting, een grote 3D-grille en nieuwe 3D-achterlichten.

Interieur Peugeot 3008

Het interieur met i-Cockpit benadrukt de ‘S’ van ‘SUV’. Een klein, afgeplat stuur gaat samen met een hoog gemonteerd digitaal instrumentarium en – uitgezonderd het basismodel – infotainment met aanraakscherm. De middenconsole herbergt fysieke knoppen of pianotoetsen en een fraai gestileerde transmissiehendel bij versies met automaat. Het materiaalgebruik en de afwerking zijn opvallend goed. “We vragen ons af hoe premiummerk DS dit kan overtreffen”, schrijft Autovisie bij de introductie.

De beenruimte achterin is aan de krappe kant en het panoramadak kost veel hoofdruimte. De optielijst bevat actieve en passieve rijhulpsystemen, keyless entry & start, parkeerhulp zonder en met camera, Connect 3D-navigatie, DAB+, Focal premium audio en een draadloze telefoonlader. AGR-comfortstoelen, stoelverwarming, stoelmassage en leer zijn andere opties. De facelift brengt een opgefrist instrumentarium en nieuwe nachtzichtassistent. Meestal volstaan software-updates om storingen te verhelpen.

Motor

Het motorenaanbod loopt in de pas met dat van andere PSA-modellen. Benzinemotoren zijn de driecilinder 1.2 PureTech (130 pk) en de viercilinder 1.6 e-THP (165 pk), aangevuld met de dieselmotoren 1.6 BlueHDi (120 pk) en 2.0 BlueHDi (180 pk). In 2018 verschijnen de 1.6 PureTech (180 pk) en 1.5 BlueHDi (130 pk). Vanaf 2019 zijn er drie plugin hybrides verkrijgbaar, de Hybrid 300, 225 en 180. Deze combineren de 1.6 PureTech-benzinemotor met een 11,8 of 13,2 kWh-accupakket en een 110 pk sterke elektromotor op de vooras (Hybrid) of op de voor- en achteras (Hybrid4). Naast de standaard 3,7 kW-lader is een 7,4 kW-snellader leverbaar. De elektrische actieradius loopt op tot ruim 60 kilometer. In 2023 verschijnt de Hybrid 136. Deze combineert de 1.2 PureTech (136 pk) met een in de transmissie ingebouwde elektromotor (28 pk).

Tijdlijn Voorjaar 2016 – introductie Peugeot 3008 II Zomer 2016 – GT, GT Line 2017 – Auto van het Jaar 2017 2018 – 1.6 PureTech 180, 1.5 BlueHDI 130 2019 – Hybrid 225/Hybrid4 300 Najaar 2020 – facelift 2023 – Hybrid 180, Hybrid 136 Najaar 2023 – introductie Peugeot 3008 III

Gebruikt is het oppassen voor de bekende distributieriemproblemen bij de driecilinder 1.2 PureTech. Bij de 1.6 e-THP/PureTech komt weleens verhoogd olieverbruik voor. Bij sommige series van de 1.5 BlueHDi kan de distributieketting breken. Montage van een gemodificeerde ketting voorkomt motorschade.

Transmissie

E De 3008 II heeft voor- of vierwielaandrijving, waarbij AWD aan de Hybrid4 voorbehouden is. De 1.2 PureTech, 1.6 BlueHDi en 1.5 BlueHDi zijn verkocht met een handgeschakelde zesbak of een zes- of achttraps EAT-automaat met koppelomvormer. Een automaat is standaard op de 1.6 e-THP (EAT6), de 1.6 PureTech (EAT8) en 2.0 BlueHDi (EAT8). De Hybrids zijn uitgerust met een aangepaste e-EAT8 achttraps automaat. De Hybrid 136 heeft een e-DSC6 zestraps automaat met dubbele koppeling en een geïntegreerde elektromotor.

Wielophanging

Het onderstel heeft dezelfde opzet als Peugeot al decennialang in de middenklasse toepast: onafhankelijke McPhersonvoorwielophanging met een ruimteen kostenbesparende semi-onafhankelijke achteras. Ondanks een bodemvrijheid van 20 centimeter en optionele All Grip Control/Advanced Grip Control voelt de 3008 II zich op verharde wegen beter thuis dan ernaast. De wielmaten starten bij 17 en eindigen bij 19 inch. Met het standaard onderstel en een modale wielmaat zijn comfort en stuurgevoel goed in balans. In combinatie met 19-inch wielen en/of het GT-onderstel kan vooral de achteras stuiterig aanvoelen. De Hybrids zijn honderden kilo’s zwaarder dan de non-hybride versies en sturen voelbaar minder strak.

Welke Peugeot 3008 moet je hebben?

? De 3008 II komt het best tot zijn recht als 1.6 PureTech 180 of 2.0 BlueHDI 180. Wie bereid is om stuurplezier in te wisselen voor een gunstig verbruik, doet met één van de Hybrids een goede koop, zolang de mrb-korting overeind blijft. De 1.2 PureTech is een aanrader als distributieriemproblemen aantoonbaar afwezig zijn. Basismodel Access (17-inch wieldoppen, airco, radio/cd/mp3, stof) is erg kaal.

Een beter startpunt zijn de Active (17- inch lichtmetaal, parkeerhulp achter, climate control, touchscreen), de Allure (18- of 19-inch lichtmetaal, privacyglass, parkeerhulp voor+achter, stof/ leer, mirror screen), de GT Line (18- of 19-inch lichtmetaal, full-led, Driver Sport Pack, stof/kunstleer) en de GT (19-inch lichtmetaal, parkeerhulp met camera, keyless, alcantara/kunstleer, Connect 3D-navi). Losse ‘Packs’ (City, Premium, Business, Drive Assist) en zakelijke Blue Lease-versies voegen extra veiligheid, functionaliteit en luxe toe.

Moet de Peugeot 3008 het worden?

Ten opzichte van zijn voorganger is de 3008 II een enorme sprong vooruit. Met zijn fraaie vormgeving, onderscheidende interieur en goede afwerking slaat de Franse SUV ook een goed figuur naast zijn kernconcurrenten. Als occasion is de 3008 II een goede keuze, mits je goed oplet wat je koopt. Het is niet de ruimste auto in zijn klasse – dan is de verlengde 5008 een betere keuze – maar met de juiste aandrijflijn, uitvoering, opties en onderhoudshistorie doet hij zijn oude eretitel ‘Auto van het Jaar’ eer aan.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 74,87

Remschijven voor, per set € 146,66

Michelin Primacy 4+, 225/55 R18, per stuk vanaf € 157,69

Koplamp rechts, full-led, € 840,90

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 198,94

Distributieriemset, vanaf € 87,76

Prijzen gelden voor een Peugeot 3008 II 1.2 PureTech van 2021 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 250,-

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 350,-

Het onderhoudsinterval (1.2 PureTech) is 25.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Peugeot 3008

+ Geslaagde vormgeving

+ Fraai interieur

+ Fijne allrounder

+ Ruim aanbod

Minpunten Peugeot 3008

– distributieproblemen (1.2 & 1.5)

– beenruimte achterin