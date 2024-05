Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze handige auto-accessoires moet je in je auto hebben

Nou denk je vast: ‘ik móét helemaal niks!’ En dat klopt. Laten we daarom anders verwoorden. In dit artikel sommen we op welke autoaccessoires belangrijk zijn om mee te nemen in de auto en welke gewoon heel erg handig zijn.

Wat verstaan we onder autoaccessoires? Een spoilerpakket, een vossenstaartje aan de antenne, extra mistlampen, een gehaakte toiletrolhouder op de hoedenplank. Nee, we hebben het over veel simpelere dingen, zoals deze…

Belangrijke autoaccessoires

In onderstaande lijst sommen we de auto-accessoires op die zo belangrijk zijn dat we eigenlijk vinden dat iedereen ze in de auto moet hebben. In een aantal landen is een geel hesje bijvoorbeeld verplicht.

1. Brandblusser

De kans is ontzettend klein dat er brand ontstaat in jouw auto, maar toch is het goed om een blusser bij je te hebben. Let wel op de houdbaarheidsdatum!

2. EHBO-doos

Misschien heb je hem zelf nooit nodig, maar kom je onderweg eens een ongeval tegen waarbij je iemand kan helpen. Let ook hierbij op de houdbaarheidsdatum van sommige producten.

3. Geel hesje

In meerdere Europese landen, waaronder België, Duitsland en Frankrijk, is het verplicht om een veiligheidsvest bij je te hebben. Leg dus zo’n hesje in de auto.

4. IJskrabber

Je kunt ‘s winters wel altijd naar binnen rennen om een cd-hoesje uit je collectie op te diepen, maar een echte ijskrabber is handiger. Tenzij je een Skoda hebt of auto met voorverwarming. Dan heb je dit auto-accessoire niet nodig.

5. Lifehammer

Een hamertje waarmee je de ruit kan inslaan en de gordel kan doorsnijden. Wederom, kleine kans dat je hem ooit nodig hebt, maar wel zo veilig om altijd aan boord te hebben.

6. Schadeformulier

Voor als jij tegen iemand aan rijdt of iemand juist jou over het hoofd heeft gezien. Laat je niet afwimpelen door de tegenpartij, vul altijd een schadeformulier in.

Handige auto-accessoires

Bovenstaande auto-accessoires zijn veelal voor de veiligheid. Het lijstje hieronder soms de dingen op die gewoon makkelijk zijn om bij de hand te hebben in de auto. Wat zou je doen zonder een snoertje om de telefoon op te laden?

1. Oplaadkabel telefoon

Steeds meer nieuwe auto’s hebben een draadloze telefoonlader, maar als jouw gebruikte exemplaar dat niet heeft, dan is een snoertje altijd handig.

2. Paraplu

Dat onvoorspelbare Nederlandse weer ook altijd! Gooi een paraplu achterin, dan zit je altijd goed.

3. Parkeerschijf

Op steeds minder plekken in Nederland te gebruiken, maar ja… je zult een blauwe parkeerzone tegenkomen.

4. Schoonmaakdoekje

Een microvezeldoekje bijvoorbeeld, om die vettige ramen schoon te wrijven. Anders zie je niks als je tegen de zon in rijdt.

5. Zonnebril

Van met geknepen ogen rondrijden krijg je hoofdpijn. Zorg er dus voor dat je een zonnebril (op sterkte) aan boord hebt liggen. Het is een van de belangrijkste auto-accessoires.