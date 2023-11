Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen breidt in Las Vegas record uit met achttiende zege

Max Verstappen was wars van de glitter en glamour van Las Vegas, maar eenmaal in de Red Bull concentreerde de Nederlander zich volledig op de sport en reed hij toch weer ongenaakbaar naar de zege. Zelfs een tijdstraf van 5 seconden kon hem niet tegenhouden in de spectaculaire race.

De wereldkampioen breidde in de Amerikaanse gokstad zijn recordserie in de Formule 1 verder uit. Het was al zijn achttiende zege van het seizoen. Hij is nu op 53 zeges in zijn carrière gekomen en dat zijn er evenveel als de Duitse Sebastian Vettel. De twee delen nu de derde plaats op de ranglijst aller tijden.

Red Bull vierde bijna dubbel succes, want teamgenoot Sergio Pérez lag tot aan de laatste ronde op de tweede plaats. Charles Leclerc wist de Mexicaan echter vlak voor de finish nog voorbij te rijden in zijn Ferrari.

Tijdstraf

Verstappen sprak voorafgaande aan de race zijn afschuw uit over Las Vegas. Het bezoek van de Formule 1 aan het gokparadijs was in zijn ogen 99 procent show en 1 procent sport. De Nederlander moest voor de race, waarschijnlijk tegen zijn zin, toch een showelement toestaan. Hij droeg voor de gelegenheid een wit pak met een gouden riem, als eerbetoon aan Vegas-icoon Elvis Presley.

Toen eenmaal de rode lichten waren gedoofd, stond Verstappen meteen in de sportmodus. Hij startte als tweede, maar stuurde in de eerste bocht zijn Red Bull binnendoor voorbij de Ferrari van Leclerc, die van poleposition was vertrokken. Bij het uitkomen van de bocht duwde Verstappen zijn rivaal uit de baan, waardoor hij aan de leiding kon blijven. De stewards oordeelden dat Verstappen die manoeuvre niet had mogen maken en gaven hem een tijdstraf van 5 seconden.

Inhaalrace

Na een vroege crash van Lando Norris (McLaren) kwam de safetycar in de baan. Bij de herstart vloog Verstappen ervandoor en nam hij meteen voorsprong, maar lang duurde dat niet. Hij sleet zijn banden beduidend sneller dan die van Leclerc, die hem na zestien ronden inhaalde en de koppositie ontnam. De Limburger nam meteen een pitstop om zijn tijdstraf te incasseren en te wisselen naar de harde banden. Op dat rubber ging het vele malen beter.

Hij begon aan een inhaalrace, die hem in korte tijd van de negende naar de vijfde plaats bracht. Toen hij George Russell binnendoor inhaalde, tikte de Brit hem met zijn Mercedes aan en vlogen de brokstukken carbon over de baan. Opnieuw kwam de safetycar op de baan en koos Verstappen voor een tweede pitstop en verse banden. Leclerc deed dat niet en dat zou de Monegask opbreken. De coureur van Ferrari slaagde er op ‘oudere’ banden niet in de eerste plaats vast te houden. Eerst ging Pérez hem voorbij, daarna kwam de ontketende Verstappen hard langsgereden.

ANP