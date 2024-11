Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start in sprintrace Brazilië vanaf vierde plaats

Max Verstappen start zaterdag als vierde in de sprintrace van de Grote Prijs van Brazilië. De regerend wereldkampioen en leider in het WK in de Formule 1 kwam in de kwalificatie voor de sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo niet in de buurt van de beste tijd van Oscar Piastri in de McLaren. Verstappens grootste concurrent, de Brit Lando Norris van McLaren, start naast zijn teamgenoot vanaf de tweede plaats.

Piastri kwam tot een ronde van 1.08,899. Norris zat daar vlak achter, maar Verstappen moest 0,320 seconde toegeven. Ook Charles Leclerc in de Ferrari was nog sneller. Hij staat op de derde plek.

Verstappen weet al dat hij voor de grand prix die zondag wordt verreden een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Hij moet vijf posities naar achteren in de startopstelling, omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. Deze gridstraf geldt niet voor de sprintrace.

‘Extreem hobbelig’

Verstappen vond de Red Bull lastig te besturen op de hobbels op het circuit. “Ze hebben het circuit vernieuwd, maar hebben het erger gemaakt om op te rijden”, zei hij bij Viaplay. “Het is extreem hobbelig en dat is niet goed voor onze wagen. De auto stuitert alle kanten op en dat kost veel tijd.”

Sergio Pérez en Lewis Hamilton slaagden er niet in zich voor de derde kwalificatiesessie te plaatsen. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen begint de sprintrace vanaf de dertiende positie en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton staat met de Mercedes op de elfde plaats.

Bearman

Oliver Bearman kwalificeerde zich als tiende. De Brit, die volgend seizoen de vaste rijder wordt bij het Amerikaanse team Haas, verving de zieke Kevin Magnussen. Hij was ook sneller dan teamgenoot Nico Hülkenberg, die zich als twaalfde kwalificeerde. Bearman had nog hoger kunnen eindigen, maar zijn snelle ronde werd ongeldig verklaard omdat hij buiten de baan was gekomen.

De sprintrace is zaterdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Daarna volgt om 19.00 uur de kwalificatie voor de grand prix van zondag.

