Verstappen vindt einde Dutch GP jammer maar is ook trots

Max Verstappen vindt het jammer dat de Dutch GP van de Formule 1-kalender verdwijnt na 2026. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij trots is op wat de organisatie in de afgelopen vier jaar voor elkaar heeft gekregen in Zandvoort.

“Het is jammer dat het niet door blijft gaan, maar ik ben trots op wat ze hebben neergezet”, zei Verstappen tijdens de persconferentie in aanloop naar de GP van Abu Dhabi de laatste race van het seizoen. “Toen ik begon in de Formule 1 had ik nooit gedacht dat we ooit terug zouden gaan naar Zandvoort. Om alle fans daar te zien was geweldig.”

Verstappen had een dag eerder al via zijn management gereageerd op het verdwijnen van de Formule 1-race in Zandvoort na 2026. “We kijken nu al terug op vier fantastische edities en hebben er dus nog twee te gaan”, liet zijn manager Raymond Vermeulen weten.

De Red-Bull-coureur won de eerste drie edities van de vernieuwde Dutch Grand Prix vanaf 2021. Dit jaar moest hij genoegen nemen met een tweede plaats achter de Brit Lando Norris in de McLaren.

ANP