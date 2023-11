Deel dit: Share App Mail Tweet

Leclerc pakt pole in GP Las Vegas, derde tijd Verstappen

Max Verstappen mag in de Grote Prijs van Las Vegas in de Formule 1 vanaf de eerste rij starten. De Nederlander van Red Bull realiseerde weliswaar de derde tijd in de kwalificaties, maar de net iets snellere Carlos Sainz (Ferrari) moet door een gridstraf tien plaatsen naar achteren in de startopstelling. De snelste was diens teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask liet een tijd van 1.32,726 noteren en pakte poleposition.

Sainz, die door een losse putdeksel in de eerste vrije training onderdelen van zijn wagen moest vervangen en daarvoor werd bestraft, gaf slechts 0,044 seconde toe. Verstappen, al zeker van zijn derde wereldtitel, volgde op 0,378 seconde van Leclerc.

Zowel Lewis Hamilton (Mercedes) als Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez strandde in de tweede kwalificatieronde met respectievelijk de elfde en de twaalfde tijd.

Zeker

De race is zaterdagavond in Las Vegas, in Nederland is het dan zondagochtend 07.00 uur. Het seizoen in de Formule 1 eindigt volgende week met de GP van Abu Dhabi.

Verstappen gaat op het stratencircuit in Las Vegas op jacht naar zijn achttiende zege van het seizoen. Sinds de GP van Qatar begin oktober is hij al zeker van zijn derde wereldtitel.

Muur

De derde vrije training en de kwalificatie volgden na een tumultueuze eerste dag. Toen moest de eerste vrije training na nog geen tien minuten worden afgebroken omdat de Ferrari van Sainz beschadigd was door een losgeslagen putdeksel. Na een langdurige controle van het circuit kon daardoor de tweede vrije training pas uren later beginnen, ver na middernacht. Daarin was Leclerc al de snelste en realiseerde Verstappen de zesde tijd.

Ook de derde training, met de Brit George Russell (Mercedes) als snelste en Verstappen met de vierde tijd, verliep niet geheel vlekkeloos. De sessie werd vijf minuten voor tijd afgebroken omdat Williams-rijder Alex Albon een muur had geraakt en daarbij een wiel was verloren.

Strip

In de daaropvolgende kwalificatie waren, naast Hamilton en Pérez, de McLarens de grote tegenvaller. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri vloog er al in de eerste kwalificatie uit met de zestiende en de negentiende tijd.

De Formule 1 is na 41 jaar teruggekeerd in de Amerikaanse gokstad waar de befaamde Strip onderdeel is van het stratencircuit.

ANP