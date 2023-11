Deel dit: Share App Mail Tweet

Weer pole voor 18-jarige Veijer in Moto3

Motorcoureur Collin Veijer heeft voor de tweede keer dit seizoen poleposition veroverd in de Moto3-klasse. De 18-jarige Staphorster was de snelste in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Valencia. Zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki bij Husqvarna zette de tweede tijd neer, de Turk Deniz Öncü (KTM) reed de derde tijd.

Veijer maakt dit jaar zijn debuut in de Moto3 en heeft zich razendsnel naar de top gewerkt. Hij pakte in augustus in de Grote Prijs van Oostenrijk zijn eerste pole. Eerder deze maand boekte hij in de Grote Prijs van Maleisië zelfs al zijn eerste overwinning. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix sinds Hans Spaan 33 jaar geleden (1990) in de 125cc in toen nog Tsjecho-Slowakije.

Het kampioenschap in de Moto3 is al beslist. De Spanjaard Jaume Masiá verzekerde zich een week geleden in de Grote Prijs van Qatar van de wereldtitel. Sasaki is de nummer 2 in de WK-stand. Veijer staat zevende.

Veijer gaf na afloop bij Ziggo Sport aan dat hij blaakt van het zelfvertrouwen. “Ik voel me het hele weekeinde al behoorlijk sterk. Ik wist me in de trainingen al ronde na ronde te verbeteren, dus ik verwachtte dat ik dat ook zou kunnen doen in de kwalificatie. Op een gegeven moment had ik de smaak zo goed te pakken, dat ik aan een stuk ben gaan doorstampen. Er rolden tijdjes uit waar ik wel tevreden over was.”

ANP