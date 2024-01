Deel dit: Share App Mail Tweet

Van Kasteren herovert de leiding bij de trucks in Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft met zijn vierde dagzege de leiding in het algemeen klassement bij de trucks heroverd in de Dakar Rally. De Brabander was in de proef van 299 kilometer van Al Salamiya naar Al-Hofuf ruim 8 minuten sneller dan de Tsjech Ales Loprais, die daarmee zijn koppositie kwijtraakte. In de stand heeft Van Kasteren nu 5.17 minuten voorsprong op Loprais.

Van Kasteren is de titelverdediger bij de trucks. Hij won in deze editie van de woestijnrally in Saudi-Arabië al de proloog, de eerste en tweede etappe en nu ook de vierde etappe. In de zandproef naar het bivak in Al-Hofuf noteerde hij al gauw de beste tussentijden, ook al liep Loprais tegen het einde wel wat in. De Tsjech eindigde uiteindelijk als derde, nog achter Mitchel van den Brink. De teamgenoot van Van Kasteren in de equipe van De Rooy werd tweede op zes minuten achterstand.

ANP