Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrouw van teambaas Wolff dient strafklacht tegen FIA in

Susie Wolff, de directeur van de vrouwenklasse F1 Academy, onderneemt juridische stappen tegen de internationale autosportbond FIA. Ze heeft een strafrechtelijke klacht ingediend bij een Franse rechtbank, meldt de Britse via social media.

Wolff kwam vorig jaar in opspraak samen met haar echtgenote Toto Wolff, de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes. De FIA deed onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van het echtpaar, omdat Susie Wolff vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Al snel staakte de FIA het onderzoek omdat alle teams in de Formule 1 het echtpaar steunden en ontkenden dat er klachten waren ingediend.

“Er is nog steeds geen sprake van enige transparantie of verantwoordelijkheid bij de FIA en haar personeel in deze kwestie”, laat Wolff weten in haar bericht. “Ik voel meer dan ooit dat het belangrijk is om op te staan, ongepast gedrag aan te klagen en ervoor te zorgen dat mensen ter verantwoording worden geroepen.”

Wolff werd destijds openlijk beschimpt na de aanklacht van mogelijke belangenverstrengeling. “Ik heb diverse verwensingen naar mijn hoofd gekregen over mijn werk en over mijn gezin. Ik laat mij niet intimideren. Ik ga dit verder uitzoeken, want ik wil weten wie hiermee is begonnen en wie de media heeft misleid”, liet ze toen weten.

ANP