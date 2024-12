Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez vroeg eruit in slotrace Abu Dhabi, tijdstraf Verstappen

Sergio Pérez is al vroeg uitgevallen in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste race van dit seizoen in de Formule 1. De Mexicaan van Red Bull spinde na een touché van Valtteri Bottas in de eerste ronde, reed nog even door, maar moest toen zijn auto aan de kant zetten.

Het kan wel eens zijn laatste race voor het team van Red Bull zijn geweest. Pérez heeft dit jaar ondermaats gepresteerd en moet hoogstwaarschijnlijk in 2025 zijn stoeltje afstaan aan Liam Lawson of Yuki Tsunoda.

Wereldkampioen Max Verstappen incasseerde na een aantal ronden een tijdstraf van tien seconden. Die kreeg de Nederlander van Red Bull voor zijn aanrijding met Oscar Piastri kort na de start. Verstappen wilde in de eerste bocht binnendoor de coureur van McLaren inhalen, maar er was weinig ruimte en de twee auto’s raakten elkaar. Verstappen draaide een rondje om zijn as en kon de race vervolgen. Hij was als vierde gestart, maar zakte door het incident weg naar achteren.

ANP