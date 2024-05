Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez start GP van Monaco in achterhoede na slechte kwalificatie

De Mexicaan Sergio Pérez is al in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 uitgeschakeld. Dat betekent dat de nummer 3 van de WK-stand en teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull zondag de race vanuit de achterhoede moet beginnen. Pérez kwam in de eerste kwalificatiesessie niet verder dan de achttiende tijd (1.12,060).

Ook de Spanjaard Fernando Alonso, die vorig jaar nog tweede werd in Monaco achter Verstappen, behoorde niet tot de vijftien snelsten die door mochten in de kwalificatie. Verstappen noteerde de zevende tijd (1.11,711) en bleef wel in de race voor poleposition. Mercedes-coureur George Russell was de snelste in Q1 (1.11,492)

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?9105004. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

ANP