Straf voor Pérez na doorrijden met kapotte auto in F1-race Canada

Coureur Sergio Pérez is na de Grote Prijs van Canada van zondag bestraft voor het doorrijden met zijn beschadigde Red Bull. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen wordt in de volgende Formule 1-race in Spanje drie plaatsen teruggezet op de grid. Ook kreeg Red Bull een boete van 25.000 euro.

Pérez gleed tijdens de race in Montreal van de baan en moest daarna de strijd staken. Ondanks de gebreken aan de Red Bull stopte hij zijn auto pas in de pitstraat. Volgens de reglementen had hij meteen de baan moeten verlaten op het moment dat het veilig was.

De Grote Prijs van Canada werd gewonnen door WK-leider Verstappen.

ANP