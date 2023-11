Deel dit: Share App Mail Tweet

Ocon de snelste in laatste actiedag van het jaar in Formule 1

Esteban Ocon heeft op de laatste actiedag van de Formule 1 de beste tijd gereden tijdens testraces op Circuit Yas Marina in Abu Dhabi. De Franse coureur van Alpine reed 110 ronden en klokte 1.24,393 in zijn snelste ronde. De Mexicaan Patricio O’Ward, afkomstig uit de IndyCar, reed met 1,24,662 de tweede tijd in de auto van McLaren. De Deen Frederik Vesti, dit jaar de nummer 2 in de Formule 2, mocht in de Mercedes rondrijden. Hij klokte de derde tijd (1.24,679).

Er kwamen in totaal 25 coureurs in actie, van wie er twaalf dit jaar geen vaste stoel in de Formule 1 hadden en als aankomend talent in Abu Dhabi achter het stuur kropen. De racedag was vooral bedoeld om de banden te testen die leverancier Pirelli voor het volgende seizoen heeft gefabriceerd.

Wereldkampioen Max Verstappen, die zondag nog de slotrace in Abu Dhabi won, ontbrak op de testdag. Sergio Pérez reed wel. Hij legde 117 ronden af en noteerde de vierde tijd in de Red Bull. Ook Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) en Carlos Sainz (Ferrari) kwamen in actie. George Russell zorgde voor oponthoud door te crashen in zijn Mercedes.

ANP