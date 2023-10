Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-race in Mexico stilgelegd door brandende auto Magnussen

De Grote Prijs van Mexico in de Formule 1 is halverwege stilgelegd na een crash van Kevin Magnussen. Er brak iets in de Haas-auto van de Deen, waardoor de coureur hard in de vangrails belandde. De auto van Magnussen vatte vervolgens vlam. De coureur was tijdig uit het wrak gestapt en leek ongedeerd.

Voor de wedstrijdleiding was de brandende bolide aanleiding om met de rode vlag te zwaaien. De coureurs kregen de opdracht hun auto’s in de pitstraat te parkeren.

Max Verstappen reed aan de leiding ten tijde van de crash. De wereldkampioen was bij de start vanaf de derde plek opgerukt naar de eerste positie. Hij aast op zijn zestiende zege van het seizoen. Dat zou een record zijn.