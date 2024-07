Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt vijfde plaats hoogst haalbare in GP België

Max Verstappen vond dat hij het maximale eruit had gehaald in de Grote Prijs van België. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 vertrok van de elfde plaats en eindigde als vijfde in Spa-Francorchamps, waar de Brit George Russell won. “De snelheid zat er wel redelijk in, maar was ook niet heel goed. Als je dan van de elfde plek komt en niet het snelheidsverschil hebt, dan wordt het een moeilijk verhaal”, zei hij bij Viaplay.

De Red Bull-coureur vond dat hij veel gemaximaliseerd had tijdens de race. “Ik zat dicht bij George, maar voor mijn gevoel was mijn bandenslijtage hoger. Ik had niet een één stop kunnen doen”, vergeleek Verstappen zich met de Mercedes-coureur die door die strategie de zege pakte.

“Ik had ook niet verwacht dat ik Lando achter me had kunnen houden, daarin ben ik toch positief verrast”, zei hij over de strijd om de vijfde plaats met McLaren-coureur Lando Norris.

ANP