Verstappen tweede in GP van Groot-Brittannië achter Hamilton

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De wereldkampioen in de Red Bull zag de zege op het circuit van Silverstone voor het eerst sinds 2021 naar Lewis Hamilton gaan. De 39-jarige Mercedes-coureur boekte zijn 104e overwinning. Lando Norris eindigde in de McLaren als derde.

Verstappen loopt door de tweede plaats uit in het wereldkampioenschap ten opzichte van Lando Norris en Ferrari-coureur Charles Leclerc, die buiten de punten eindigde. Verstappen komt door zijn tweede plaats op 255 punten. Norris volgt met 171 punten. Voor Mercedes is het na de zege van George Russell in de Grote Prijs van Oostenrijk de tweede zege op rij dit seizoen.

Verstappen startte vanaf de tweede startrij met voor hem op poleposition Russell in de Mercedes en daarnaast Hamilton. Met een goede start haalde de Nederlander via de buitenbocht Norris meteen in. In de Red Bull kon hij het tempo van de Mercedessen echter niet volgen. Verstappen werd ook weer ingehaald door Norris en diens teamgenoot Oscar Piastri uit Australië en verloor steeds meer terrein, omdat er door de dreigende regen nog niet gewisseld kon worden naar nieuwe banden.

Regen

Verstappen ging van de top 6 als eerste over op de intermediate-banden door de regen. Na alle bandenwissels lag hij weer derde achter Norris en Hamilton, maar de twee Britten reden wel bij hem weg. Pas toen de banden minder goed werden, wist de wereldkampioen de achterstand op de twee coureurs voor hem weer te verkleinen. Russell, twee weken geleden winnaar in Oostenrijk, was ondertussen uitgevallen.

Hamilton en Verstappen keerden als eerste terug naar droogweerbanden, de Brit vertrok op zachte banden en Verstappen op harde banden. Norris raakte een ronde later de leiding kwijt aan Hamilton en zag Verstappen met steeds snellere ronden ook dichterbij komen. Met nog vijf ronden te gaan passeerde de Red Bull de McLaren.

De achterstand op Hamilton was echter te groot voor Verstappen om nog te overbruggen, waardoor de Brit voor de negende keer de zege pakte op Silverstone. De Mercedes-coureur won voor het eerst sinds de GP van Saudi-Arabië in december 2021 toen hij in de felle titelstrijd verwikkeld was met Verstappen die in dat jaar een week later zijn eerste wereldtitel zou pakken.

ANP