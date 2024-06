Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen blijft snellere Norris voor met ‘agressieve strategie’

Max Verstappen gaf na zijn zege in de Grote Prijs van Spanje toe dat hij hard had moeten werken voor de winst. “Lando Norris was heel, heel snel. Een agressieve strategie was nodig om mijn leidende positie te verdedigen en gelukkig pakte die goed uit”, zei de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 in het flashinterview op de baan.

“Ik heb gewonnen, maar ik was niet de snelste. McLaren was sneller en beter op de banden. Zij maken nu nog kleine fouten en wij doen dat als team niet, maar dit kunnen we de rest van het seizoen niet volhouden. Dat baart zorgen, wij zullen onze Red Bull echt beter moeten maken”, lichtte de Nederlander toe bij Viaplay.

De Limburger wist de van poleposition gestarte Norris (McLaren) in te halen bij de start, maar kwam bij het uitkomen van de eerste bochtenserie achter de flitsend vertrokken George Russell van Mercedes terecht. “Het was van groot belang om Russell zo snel mogelijk weer in te halen, zodat ik in de beginfase wat aan een voorsprong kon bouwen. Tegen het einde van de race was het vooral banden managen. Als ik ook maar even aanzette, werden ze te heet. Ik had in de slotfase duidelijk niet de snelheid van Norris. Dat ik Russell na twee ronden weer wist in te halen, was absoluut de sleutel voor deze overwinning.”

Slechte start

Norris keek behoorlijk sip na afloop. “Het is niet dat ik had kunnen winnen, ik had moeten winnen”, zei de Brit. “Ik had een slechte start en dat was het enige negatieve punt, want de auto voelde geweldig en we waren de snelste. Die slechte start verpestte alles.”

Verstappen kwam twee seconden eerder over de finish dan Norris. De coureur van Red Bull leidt na zijn zevende zege van het seizoen met 219 punten en heeft 69 punten voorsprong op Norris, die met 150 punten naar de tweede plaats is gestegen. Charles Leclerc, die als vijfde eindigde in zijn Ferrari, zakte naar de derde plaats en heeft 148 punten, 71 punten minder dan Verstappen.

ANP