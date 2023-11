Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen: zal lastig zijn ongelooflijk seizoen te herhalen

Max Verstappen sprak na zijn negentiende zege van het seizoen zijn ongeloof uit over zijn dominante jaar in de Formule 1. “Het is een ongelooflijk seizoen geweest. Het zal moeilijk zijn om een seizoen als dit te herhalen”, zei de wereldkampioen tijdens het interview op het circuit na zijn winst in de slotrace van het jaar in Abu Dhabi.

“Het uitrijden was wel emotioneel, het laatste moment in de auto die me zoveel heeft gegeven”, zei hij over de RB19 van Red Bull, die dit jaar niet alleen heel snel was, maar ook uiterst betrouwbaar. De Nederlander wist alle 22 races van dit jaar zonder mechanische problemen uit te rijden. “Nog zo’n seizoen wordt heel moeilijk, maar we hebben dit jaar wel enorm genoten en gaan hard werken om volgend jaar opnieuw met een sterke auto het seizoen in te gaan. We zullen dan zeker klaar zijn voor de strijd.”

“Ik ben trots op wat ik met het team van Red Bull heb gepresteerd. Het is een supergevoel”, zei Verstappen later bij Viaplay. “In de laatste ronden zat ik al een beetje om me heen te kijken en te draaien in de cockpit, wetende dat het mijn laatste rondjes in deze auto waren. Het doet me wel wat. Ik ben nu 26 jaar en normaal gesproken hoop je het elk seizoen iets beter te doen, maar beter dan dit seizoen kan bijna niet.”

Verstappen joeg in de slotfase nadrukkelijk op een ander record in de Formule 1. Hij wilde de eerste coureur in de geschiedenis van de koningklasse worden die meer dan duizend ronden aan de leiding heeft gereden in één seizoen. De Limburger bleef met opzet zijn tweede pitstop zo lang mogelijk uitstellen en drong erop aan dat zijn teamgenoot Sergio Pérez eerder naar binnen werd geroepen. “Het zijn 1003 ronden geworden”, wist hij. “Mijn vader Jos heeft er alles voor gelaten om mij in de Formule 1 te krijgen en het doel was om het beter te doen dan hij. Nu sta ik op 54 grand-prixzeges en een seizoen met negentien overwinningen. Dan kijk je ook wel even terug op hoe het ooit begon.”

ANP