Verstappen pakt ook de pole voor de Grote Prijs van Miami

Max Verstappen heeft ook de pole veroverd voor de Grote Prijs van Miami in de Formule 1. De wereldkampioen was na zijn zege eerder op de dag in de sprintrace ook de snelste in de kwalificatie voor de race van zondag. De 26-jarige coureur bleef in zijn Red Bull met een ronde van 1.27,241 de beide Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en de Spanjaard Carlos Sainz voor. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez werd vierde.

Verstappen had vrijdag ook de pole gepakt voor de sprintrace. Toen was hij sneller dan Leclerc en Pérez. In de sprintrace leidde hij van start tot finish.

ANP