Verstappen verovert dit seizoen voor zevende keer op rij de pole

Max Verstappen heeft voor de zevende keer op rij dit seizoen de pole veroverd. De regerend wereldkampioen in de Red Bull was met 1.14,746 de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna in de Formule 1 en troefde daarmee de McLaren-coureurs Oscar Piastri uit Australië en de Brit Lando Norris af.

Piastri gaf op het circuit van Imola 0,074 seconde toe op de Nederlander. Norris, de winnaar van de Grote Prijs van Miami, was 0,91 seconde langzamer. Charles Leclerc moest in de Ferrari genoegen nemen met de vierde plaats, zijn teamgenoot Carlos Sainz werd vijfde.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez slaagde er niet in de derde kwalificatiesessie te halen. De Mexicaan bleef steken op de elfde plaats. Ook Fernando Alonso kende een moeizame kwalificatie en eindigde al vroeg als negentiende.

Moeilijk weekend

Verstappen gaf toe dat het tot aan de kwalificatie een moeilijk weekend was, zelfs eerder op de dag nog. “Ik ben ongelofelijk blij om op pole te staan en had dat niet verwacht. We hadden nog wat veranderingen doorgevoerd net voor de kwalificatie. Daardoor voelde de wagen wat beter. Het is ongelofelijk om op deze baan tot de limiet te gaan. In de laatste bocht raakte ik het grind nog, ik heb nog steeds heel veel adrenaline.”

Tijdens de trainingen was Verstappen zoekende en kwam hij niet in de buurt van de snelste tijden. Hij klaagde ook over het gebrek aan grip en balans.

In de kwalificatie stond Verstappen er toch en evenaarde met zijn pole het record van de meeste poles op rij van racelegende Ayrton Senna van acht. De reeks van Verstappen is inclusief de laatste race van vorig seizoen. “Dertig jaar geleden verongelukte hij op deze baan”, zei Verstappen over de Braziliaan. “Ik ben blij met de pole en het is ergens een mooie herinnering aan hem. Hij was een ongelofelijke F1-coureur, zeker in kwalificaties.”

