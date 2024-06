Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen blijft ook zonder de snelste auto Red Bull trouw

Max Verstappen blijft Red Bull trouw, ook al heeft het Formule 1-team van de drievoudig wereldkampioen op dit moment niet meer de snelste auto. De Nederlander was daar duidelijk over in de persconferentie voorafgaande aan het raceweekeinde op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

“Het werkt niet zo in de Formule 1 dat je opeens kunt zeggen: tot ziens en dit was het”, antwoordde hij op de vraag of hij Red Bull zou verlaten als hij niet meer in de snelste auto rijdt. “Ik heb een contract voor de lange termijn en ik voel me thuis bij dit team. We zijn al hard aan het werk voor de auto van volgend jaar en werken aan verbeteringen, dus dat moet genoeg zeggen over waar ik volgend jaar rijd.”

Verstappen is de afgelopen tijd veelvuldig genoemd als opvolger van Lewis Hamilton, die aan het einde van dit jaar Mercedes verruilt voor Ferrari. Teambaas Toto Wolff heeft herhaaldelijk gezegd dat de Nederlander welkom is en Mercedes-topman Ola Källenius liet afgelopen weekend in Spanje weten dat het team graag van de diensten van Verstappen gebruik zou maken. “Hem staat het zilver van ons ook goed” zei hij op Sky TV.

Snellere McLaren

Verstappen won weliswaar afgelopen zondag de Grote Prijs van Spanje, maar hij zat niet in de snelste auto. Lando Norris had een slechte start en raakte daardoor in de beginfase achterop, maar de Brit ging naarmate de race vorderde steeds harder rijden in zijn McLaren en was zeker in de slotfase veel sneller dan de 26-jarige Nederlander. “We zijn niet meer de snelsten op de baan. McLaren is op alle gebieden heel solide, op elk circuit. In Barcelona was ook te zien dat ze goed zijn in het managen van de banden” zei Verstappen. “We moeten iets doen en werken ook zo hard als we kunnen om te verbeteren.”

Volgens teambaas Christian Horner van Red Bull won in Spanje misschien niet de snelste, maar wel de beste coureur. “Max neemt vrijwel feilloos de juiste beslissingen op het juiste moment. Hij is zo vastberaden”, prees hij de man die dit seizoen zeven van de tiend grands prix won en het kampioenschap leidt met 69 punten voorsprong op Norris.

ANP