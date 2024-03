Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Fantastisch weekend’ Verstappen na honderdste keer op podium

Max Verstappen won in Saudi-Arabië voor de 56e keer een grand prix in de Formule 1. Hij vierde ook een jubileum, want de Nederlander eindigde voor de honderdste keer op het podium in een Formule 1-race. “Het was een fantastisch weekend voor het hele team van Red Bull en in het bijzonder voor mij. Ik voelde me geweldig in de auto”, sprak hij in het flashinterview na afloop.

De drievoudig wereldkampioen reed opnieuw een dominante race en hij won met ruime voorsprong op de concurrentie. Zijn teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede op acht seconden achterstand. De enige tegenvaller was de crash van Lance Stroll na acht ronden. Verstappen moest toen wel van banden wisselen. “Dat was niet ideaal, want op die banden de race uitrijden was nog een heel eind. In de laatste ronden was het af en toe met al die achterblijvers een beetje glibberen op koude banden. Maar al met al was het goed te doen, want het gat achter me was groot genoeg.”

“Het was eigenlijk de ronden aftellen”, zei Verstappen later bij Viaplay. “Het was niet de allerspannendste race, maar het was wel spannend of de banden het zouden houden met maar één stop. Ook dat ging best goed, want er was amper slijtage. Ik heb ook niet onnodig gepusht, want je wil op dit circuit niet met die muren in aanraking komen.”

Verstappen kreeg nog de vraag of hij de komende week gesprekken voert binnen Red Bull. Daar blijft het rommelen door de controverse tussen teambaas Christian Horner en zijn vader Jos Verstappen na het onderzoek over grensoverschrijdend gedrag van Horner. De geruchten over een schorsing van topadviseur Helmut Marko kwamen er nog eens bij in Djedda. “Iedereen die belangrijk is voor het team was hier en ze weten nu waar iedereen staat. Ik denk dat het team nu gebaat is bij rust in de tent.”

ANP