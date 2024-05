Deel dit: Share App Mail Tweet

Leclerc wint voor het eerst F1-race in Monaco, Verstappen zesde

Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft voor het eerst de Grote Prijs van Monaco gewonnen. De rijder van Ferrari begon vanaf poleposition en stond de leiding op het stratencircuit niet meer af. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats en zag zijn voorsprong in de WK-stand op nummer 2 Leclerc slinken.

Monegask Leclerc startte in 2021 en 2022 ook vanaf poleposition op zijn thuiscircuit, maar beide keren wist hij de race niet te winnen. Vorig jaar ging de zege in Monaco naar Verstappen, die toen poleposition veroverde.

McLarens Oscar Piastri eindigde achter Leclerc als tweede. Carlos Sainz, ploeggenoot van Leclerc, werd derde.

Crashes

Sainz leek de strijd in Monaco al snel te moeten staken toen hij kort na de start de banden inreed. Dat gebeurde op hetzelfde moment als de crash tussen Red Bull-coureur Sergio Pérez en Haas-rijder Kevin Magnussen. Ook Nico Hülkenberg, de andere coureur van Haas, en Esteban Ocon van Alpine konden niet verder.

Nadat de leiding de wedstrijd met de rode vlag had stilgelegd, kon het team van Ferrari de wagen van Sainz herstellen. Sainz verscheen zo toch weer op de baan en kon vanaf de derde plek beginnen. Voor Pérez zat de wedstrijd er wel op.

Droom waargemaakt

Op het circuit waarop inhalen moeilijk is, gebeurde op de rommelige start na weinig. “Dit is zo saai, ik had mijn kussen moeten meenemen”, riep Verstappen over de boordradio. Het was de derde keer in acht wedstrijden dat de Limburger dit seizoen niet won. Eerder wist hij niet te finishen in de Grote Prijs van Australië en eindigde hij in de Grote Prijs van Miami als tweede.

Voor Leclerc betekende het zijn eerste overwinning dit Formule 1-seizoen en een met heel veel waarde. “Er zijn geen woorden die dit kunnen beschrijven. Het betekent veel, het is de race die mij deed dromen om Formule 1-coureur te worden”, sprak hij.

Verstappen zag zijn voorsprong op Leclerc in de WK-stand teruglopen van 48 naar 31 punten. De Nederlander heeft er nu 169 en Leclerc 138. Pérez zakte door zijn crash van de derde naar de vijfde plek in de WK-stand en heeft nu Lando Norris en Sainz boven zich staan.

