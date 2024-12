Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris na zege en constructeurstitel McLaren: perfecte afsluiting

Lando Norris vierde met zijn overwinning in de Grote Prijs van Abu Dhabi een “historisch moment” voor het team van McLaren. Hij bezorgde de Britse renstal voor het eerst sinds 1998 de wereldtitel in de Formule 1 bij de constructeurs. “Het voelt ongelooflijk. Niet alleen voor mezelf, maar voor het hele team”, zei de 25-jarige Norris in het interview op de baan. “Ik ben zo trots op iedereen in het team. Het is perfect om het seizoen zo af te sluiten. We moeten dit vannacht goed gaan vieren.”

Norris noemde zijn overwinning in de laatste race van het seizoen ook een goede motivatie voor 2025. “Het doel is dan om de wereldtitel bij de coureurs te winnen”, aldus de Brit, die dit seizoen in het individuele kampioenschap als tweede eindigde achter Max Verstappen.

McLaren begon de laatste race met 21 punten voorsprong op Ferrari, het andere team dat nog kans maakte op de constructeurstitel. Norris en teamgenoot Oscar Piastri scoorden in Abu Dhabi 26 punten en daarmee kwam McLaren uit op 666 punten. Carlos Sainz en Charles Leclerc verdienden met hun tweede en derde plek 33 punten namens Ferrari. De Italiaanse renstal eindigde op 652 punten, 14 minder dan McLaren.

ANP