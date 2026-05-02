Verstappen tweede in kwalificatie Miami, pole voor Antonelli

Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft poleposition veroverd in de Grote Prijs van Miami. De leider in het kampioenschap was in zijn Mercedes iets sneller dan Max Verstappen, die verrassend de tweede tijd noteerde. Het was opnieuw zeer warm rondom het Hard Rock Stadium, maar dit keer stond er ook een stevige wind.

Verstappen leek geen last te hebben van de omstandigheden. Hij zette in de eerste kwalificatiesessie vlot een snelle tijd neer. Alleen Antonelli en Charles Leclerc gingen daar nog onder. De viervoudig wereldkampioen draaide in de tweede sessie de zaken om, door op de valreep met nieuwe banden de snelste tijd te noteren. In de laatste sessie reed hij vlak voor het einde naar de tweede tijd.

Leclerc (Ferrari) start zondag vanaf de derde plaats. Lando Norris van McLaren, die eerder op zaterdag de sprintrace won, kwam tot de vierde tijd. George Russell, teamgenoot van Antonelli, noteerde de vijfde tijd.

Vlammen

De tweede tijd van Verstappen is beter dan verwacht, ook al presteerde hij goed tijdens de eerste anderhalve dag in Miami. De Limburger was eerder op zaterdag nog op de vijfde plaats geëindigd in de sprintrace op het Miami International Autodrome.

Gabriel Bortoleto van Audi leek aanvankelijk de kwalificatie te missen. Hij werd bij de sprintrace gediskwalificeerd om een technische fout en werd in eerste instantie binnengehouden door zijn team. Hij maakte aan het einde van de eerste kwalificatiesessie alsnog even zijn opwachting, maar hij moest naar de kant met een brandende auto. Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg miste eerder de sprintrace, omdat er vlammen uit zijn auto kwamen.

De Grote Prijs van Miami begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

ANP