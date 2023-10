Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton ziet tweede plek als revanche na diskwalificatie in VS

De tweede plaats achter Max Verstappen bij de Grote Prijs van Mexico voelde voor Formule 1-coureur Lewis Hamilton als revanche. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde een week eerder in de Verenigde Staten ook als tweede, maar werd toen gediskwalificeerd omdat zijn Mercedes na de race niet door de keuring kwam.

“Vorig weekeinde gingen we hard van start, maar nu moesten we hard werken om de afstelling goed te krijgen”, aldus Hamilton. “Ik weet dat we geweldige ingenieurs hebben en een geweldige auto kunnen bouwen, ook al hebben we dat al een paar jaar niet gedaan. We moeten strategisch en klinisch te werk gaan als we tegen de jongens van Red Bull willen strijden. Zij zijn zo snel op de rechte stukken. Ik ben er zeker van dat wij een auto kunnen hebben die aan die van hen kan tippen, dan krijgen we volgend jaar geweldige gevechten.”

George Russell, de ploeggenoot van Hamilton, kwam niet verder dan de zesde plaats. De Brit zei dat zijn auto oververhit was. “De laatste twintig ronden waren verschrikkelijk. Mijn remmen raakten oververhit. Uiteindelijk moest ik blij zijn met de zesde plek. Hopelijk gaat het volgende week in Brazilië beter.”