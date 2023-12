Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton spreekt schande van aantijgingen ‘integere’ Susie Wolff

Lewis Hamilton heeft schande gesproken van de behandeling van Susie Wolff, de directeur van de F1 Academy, door de internationale autosportfederatie FIA.

“Het is bijzonder teleurstellend om te zien dat het bestuursorgaan van onze sport heeft geprobeerd de integriteit van een van de beste vrouwelijke leiders die we ooit hebben gehad in twijfel te trekken”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in Bakoe, waar vrijdagavond het prijzengala van de FIA plaatsvindt. “Zonder vragen te stellen, zonder enig bewijs en dan uiteindelijk gewoon even sorry zeggen. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

De FIA staakte donderdag het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van Susie Wolff en haar man Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Het echtpaar kreeg het verwijt vertrouwelijke informatie te hebben uitgewisseld, maar alle teams in de Formule 1 bestreden dat en spraken hun steun uit aan het echtpaar.

“Er wordt voortdurend gestreden om de diversiteit en inclusie binnen onze industrie echt te verbeteren, maar het lijkt erop dat bepaalde individuen in de leiding de FIA elke stap vooruit op dit gebied proberen tegen te houden en dat moet veranderen”, sprak Hamilton de verzamelde media toe.

ANP