Sainz fit genoeg om te racen voor Ferrari in Saudi-Arabië

Carlos Sainz is donderdag in de Ferrari gestapt voor de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Spanjaard is fit genoeg om te racen, meldde de Italiaanse Formule 1-renstal.

Sainz verscheen woensdag wel op het circuit van Djedda voor mediaverplichtingen, maar keerde al weer snel terug naar zijn hotel omdat hij zich ziek voelde.

De Spanjaard eindigde afgelopen zaterdag als derde in de openingsrace in Bahrein. Hij is begonnen aan zijn laatste seizoen bij Ferrari. De Madrileen moet in 2025 plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

ANP