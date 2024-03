Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi neemt Formule 1-team Sauber volledig over

De Duitse autofabrikant Audi neemt bij zijn intrede in de Formule 1 in 2026 de Zwitserse renstal Sauber volledig over. Eerder was er sprake van een belang van 75 procent. Andreas Seidl, de huidige directeur van Sauber en voorheen teambaas van McLaren, wordt ook de baas van het Formule 1-team van Audi.

Hij wordt ‘het gezicht van het toekomstige Audi F1 team’, meldde Audi. “We hebben ambitieuze doelstellingen”, aldus Seidl in een persbericht van het Duitse merk, dat onderdeel is van Volkswagen.

Audi maakte in 2022 al bekend dat het in de Formule 1 zou stappen als motorleverancier van Sauber. Dat team rijdt nu nog met motoren van Ferrari. Sauber reed een aantal jaren onder de naam Alfa Romeo, maar is nu gedoopt in de wat onhandige constructie Stake F1 Team Kick Sauber. De coureurs zijn de Fin Valtteri Bottas en de Chinees Zhou Guanyu.

Audi heeft voor 2026 gekozen als instapjaar omdat dan een nieuw reglement van kracht wordt in de Formule 1 met simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog.

ANP