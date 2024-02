Deel dit: Share App Mail Tweet

Aston Martin daagt met nieuwe Formule 1-auto Red Bull uit

Aston Martin heeft het bij de presentatie van de Formule 1-auto voor het komende seizoen gewaagd Red Bull uit te dagen. “We gaan ervan uit dat Red Bull te verslaan is en dat is ook waar we naar streven”, zei technisch directeur Dan Fallows.

Red Bull was vorig jaar oppermachtig. Max Verstappen won negentien van de 22 races en veroverde met zelden vertoonde dominantie zijn derde wereldtitel. De Mexicaan Sergio Pérez won ook nog twee grands prix. Aston Martin boekte in totaal vijf derde en drie tweede plaatsen, allemaal behaald door Fernando Alonso. Het team nam de vijfde plaats in bij de constructeurs.

“Vanuit technisch oogpunt moeten we een auto bouwen die op elk circuit competitief kan zijn. We zijn tevreden over de stappen die we deze winter hebben gemaakt en ik denk dat we een betere auto hebben dan vorig jaar. Er is sprake van sterke evolutie en dat is wat we willen”, aldus Fallows over de groene auto, waarin de Spanjaard Alonso en de Canadees Lance Stroll komend seizoen opnieuw de wedstrijdrijders zijn.

Het seizoen begint op 2 maart met de Grote Prijs van Bahrein.

ANP