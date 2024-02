Deel dit: Share App Mail Tweet

Andretti is ‘kapot’ van afwijzing Formule 1

Mario Andretti is zwaar teleurgesteld dat het commerciële management van de Formule 1 zijn team niet wil toelaten tot de koningsklasse van de autosport. “Ik kan niets anders zeggen dan dat ik er kapot van ben”, liet de 83-jarige Amerikaan, in 1978 wereldkampioen in de Formule 1, weten via X.

Formula One Management (FOM) wees de aanvraag af omdat het team van Andretti geen toegevoegde waarde zou hebben voor de populaire klasse, waarin Max Verstappen al drie jaar op rij de wereldtitel heeft veroverd. Vanaf 2028 is Andretti mogelijk wel welkom, omdat het vanaf dat jaar kan beschikken over eigen motoren van Cadillac.

Mario en zijn zoon Michael Andretti wilden graag vanaf 2025 met een eigen team meedoen in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA keurde de aanmelding goed, maar de beslissing over de komst van een elfde renstal lag bij de commerciële rechtenhouder.

“We zijn het absoluut niet eens met de argumenten van FOM”, verklaarde Andretti later. “Andretti en Cadillac zijn twee succesvolle mondiale autosportorganisaties die zich inzetten om een echt Amerikaans fabrieksteam in de Formule 1 te plaatsen, dat met de besten ter wereld kan concurreren. We zijn trots op de aanzienlijke vooruitgang die we al hebben geboekt bij de ontwikkeling van een zeer competitieve auto en krachtbron, met een ervaren team erachter, en ons werk gaat gestaag door.”

ANP