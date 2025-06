Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 sportieve M3-concurrenten zijn als occasion erg bereikbaar

De BMW M3 is een all time favorite van veel autoliefhebbers, maar hij kent ook goede concurrenten die als occasion erg bereikbaar kunnen zijn. We lichten vijf auto’s uit.

In dit geval kiezen we voor sedans met dikke motoren en een dagelijks bruikbaar ontwerp. Rond 2010 was er aanbod genoeg.

Autovisie reed tijdens de Occasion Battle de BMW M3 (E90) tegen een Mercedes-AMG C 63 (W204). In onderstaande video zie je welke auto wint.

Audi RS4

Een dikke achtcilinder, een top van 250 km/h en verkrijgbaar als ‘Limousine’ (sedan). De Audi RS4 is een geduchte concurrent voor de Mercedes-Benz C 63 AMG en BMW M3. Van deze tweede generatie (B7) is een station echter makkelijker te vinden.

De prijzen voor occasions beginnen dan al bij iets meer dan 20.000 euro. Sedans zijn er vanaf 33 mille en de prijzen lopen op tot zo’n 40.000 euro. Daarmee is hij relatief betaalbaar ten opzichte van zijn concurrenten.

Cadillac CTS-V

Ook Cadillac heeft een ‘saloon’ met V8. De CTS-V is de krachtigste versie van de CTS en heeft ook flink wat onderstelaanpassingen gekregen na een testfase op de Nordschleife. Hij is scherper dan zijn uiterlijk doet vermoeden.

Dat kunnen we over de prijs ook zeggen, want een net V8-model kost zo’n 35.000 euro. Ook van deze krachtpatser is het aanbod occasions in Nederland gering. Dat kan ook gezien worden als voordeel. Met een CTS rijd je iets unieks.

Jaguar XFR

Hij oogt stijlvol en beschaafd. Daardoor lijkt de Jaguar XFR in eerste instantie een nette sedan, maar onderhuids schuilt een ware driftmachine. Dankzij een 5.0 V8 met mechanische compressor overklast hij de Cadillac CTS-V. En dat voor een vergelijkbare prijs.

Momenteel staat er één occasion in Nederland te koop. En de prijs daarvan is net geen 35 mille. Alleen al voor het geluid zou een XFR op uw verlanglijst moeten staan.

Lexus IS-F

De Lexus IS-F is dé Japanse concurrent van de M3, maar is in Nederland nog nauwelijks te vinden. Momenteel staat er één exemplaar te koop met een extreem lage kilometerstand. Het prijskaartje bedraagt 65.000 euro, maar daar krijg je wel één van de best klinkende V8’s voor terug.

De krachtcentrale is 5,0 liter groot en accelereert tot 6.600 toeren per minuut. Zijn design met dubbel gestapelde uitlaten is tevens uniek.

Maserati Ghibli

Bent u bereid om twee cilinders in te leveren? Dan is er voor zo’n 30.000 tot 40.000 euro eenvoudig een Maserati Ghibli te verkrijgen. Hij is een stuk moderner dan de andere genoemde occasions, maar dankzij zijn forse afschrijving niet minder betaalbaar.

Daarbij is de Italiaan vormgegeven met een tijdloos en ijzersterk design. En hoewel hij minder cilinders heeft, klinkt de V6 erg goed. Een motor die de naam Maserati waardig is.