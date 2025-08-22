Deel dit: Share App Mail Tweet

Chique Bentley kost als youngtimer-occasion fractie van nieuwprijs

Ben je op zoek naar een luxe youngtimer voor het geld van een Kia Picanto? Dat kan. Je kunt deze chique Bentley Arnage kiezen. Als occasion kost hij nog maar een fractie van de nieuwprijs.

Let wel, bij dit soort exclusieve occasions kunnen reparaties flink in de papieren lopen. Daarbij zijn de terugkerende kosten als: wegenbelasting, benzine en onderhoud veel hoger dan bij de gemiddelde Picanto.

Youngtimer-occasion

Dat gezegd hebbende, is deze Bentley Arnage wel een koopje. Nieuw kostte deze auto meer dan 200.000 euro. Nu vinden we al een exemplaar voor 25 mille.

Deze Bentley Arnage-occasion is een Green Label, dat betekent dat hij de minder geliefde Volkswagen-motor onder de kap heeft. Dat is overigens geen kleine motor. De V8 heeft een slagvolume van 4,4 liter. Later kwam er ook een échte Britse 6,75-liter V8 op de markt, met die motorisering rijdt Peter Hilhorst in bovenstaande video.

Bentley Arnage biedt een luxe beleving

Het interieur van de occasion is rustiger dan de woonkamer van een landhuis, luxer dan een presidential suite en comfortabeler dan een wellness resort. Fraai hout, mooi aluminium en zachtjes krakend leer om de Bentley-beleving compleet te maken.

Nog altijd indrukwekkend. Solide ook, sla maar eens een deur dicht. Prachtig metalig geluid. Ondanks een lengte van 5,39 meter en een gewicht van 2.560 kg blijkt het gevaarte aardig de hoek om te gaan.

De besturing van de youngtmer biedt enige weerstand en laat voelen dat je met veel massa onderweg bent. Insturen dient iets eerder te gebeuren dan gebruikelijk, omdat de reus zich even moet stabiliseren. Staat het bouwwerk, dan kan de achteras het koppel nog kwijt ook. Bentleys waren om zelf te rijden en dat voel je. Kortom, een heerlijke occasion voor de directeur die lever zelf rijdt.