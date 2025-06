Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo werd karakter Lexus RC F Track Edition voor Nederland afgezwakt | Sjoerds Weetjes 457

Onder de letter F voerde Lexus verschillende sportieve topversies, zoals de GS F, IS F en RC F. Maar er was een overtreffende trap van een deze F-modellen en dat was de RC F Track Edition. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd uit wat er zo speciaal aan de Track Edition is.

De toevoeging F staat binnen Lexus voor het sportieve sportlabel, zoals Mercedes-Benz AMG aanbiedt en BMW en Audi respectievelijk M en RS gebruiken. Bij Jaguar heette dat ooit SVR en Hyundai’s divisie noemt zich N.

F-label

De letter F staat binnen Lexus voor Fuji Speedway, waarmee het direct aangeeft waarmee het F-label geassocieerd wil worden. Het gaat echter om rijdynamiek en snelheid, niet om louter circuitgebruik. Overigens werden niet alle types alleen op de Fuji Speedway getest, ook op bijvoorbeeld de Nordschleife.

De Lexus RC F Track Edition

Ondanks de gedeeltelijke ontwikkeling op het circuit kwam er een nadrukkelijk op het circuit ontwikkelde uitvoering bij. Het was slechts een eenmalige actie en louter op basis van de Lexus RC F. Deze uitvoering kreeg ook een toepasselijke naam, Track Edition.

Toch was de RC F Track Edition geen model dat louter voor het circuit was bedoeld. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering. Hij legt uit hoe de uitvoering ontstond en waarom je hem in eerste instantie niet in Nederland kon kopen. Sjoerd geeft ook aan dat het een koopje was. Na het zien van de video begrijp je waarom, want de RC F Track Edition is nog altijd niet voor iedereen weggelegd.