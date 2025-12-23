Deel dit: Share App Mail Tweet

Zes maanden in de Kia EV3: zo weinig valt er aan te merken op het elektrische succesnummer

Dat de Kia EV3 in Nederland de verkoopranglijst aanvoert, snappen we wel. In de afgelopen zes maanden hebben we hem leren kennen als een allemansvriend, waarop weinig aan te merken valt.

Bij Kia moeten ze de champagne niet te vroeg ontkurken, want het zou best kunnen dat de Skoda Elroq het EV3-feestje komt verstoren. In de afgelopen maanden verkocht de elektrische Tsjech duidelijk beter, wat erin heeft geresulteerd dat zijn achterstand op 1 december was geslonken tot maar 804 registraties. We verwachten dus dat de onvermijdelijke eindsprint op de Nederlandse automarkt gaat eindigen in een fotofinish.

Bijna tienduizend kilometer in de Kia EV3

En dan is de vraag wie er met een neuslengte voorsprong als eerste eindigt: de EV3 of de Elroq? Beide zijn uitstekende allrounders, zo hebben we in het afgelopen jaar ervaren, maar in deze video gaan we het natuurlijk over de Kia hebben. Hij heeft ruim een halfjaar bij ons op de redactie gelogeerd en in die tijd hebben we er bijna tienduizend probleemloze kilometers in afgelegd. Al staken daarbij wel een paar kleine ergernissen de kop op.

Gaan we hem missen na een half jaar? Ja!

Toch is onze conclusie duidelijk: de populaire Kia EV3 laat nauwelijks steken vallen. Hij is compleet, gebruiksvriendelijk en ruim, met een bruikbaar bereik, een comfortabel, allround weggedrag en een modern infotainmentsysteem, dat wordt aangevuld met voldoende fysieke knoppen. Gaan we hem missen na een halfjaar op de redactie? Zeker weten. Want hij is in alles precies wat-ie moet zijn: een allemansvriend.