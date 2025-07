Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat doet deze gekke strip boven de portieren van deze Peugeot 2008? | Sjoerds Weetjes 460

Toen de productplanners van Peugeot een eerste start maakten met de opvolger van de 207, was de vraag of de 207 SW ook een opvolger moest krijgen. Er was een nieuw fenomeen aanstaande, de SUV/Crossover. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd van Bilsen je uit hoe de Franse autobouwer de Peugeot 2008 creëerde.

Peugeot verkoos een compacte crossover boven een SW-variant van de toekomstige 208, toen het aan de 207-vervanger werkte. Op dat moment bestond de crossover en SUV weliswaar, maar niet in het segment van de 207. In dit zogeheten B-segment lag dus een wereld voor de SUV- en crossover-concepten open.

Peugeot 2008

Peugeot was desondanks niet de eerste, toen het de 2008 introduceerde. Onder andere Nissan met de Juke en Renault met de Captur troefden Peugeot af. Maar omdat de Fransen als een van de eersten waren, moest het terrein nog ontgonnen worden. Met succes kon al snel worden geconcludeerd en toen de concurrentie snel toenam bleef. Peugeot succes oogsten.

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes staat de 2008 gedoopte crossover centraal. Sjoerd van Bilsen legt je uit hoe de Peugeot 2008 tot stand kwam. Hij verklaart het concept en welke hordes de designafdeling moest nemen. Sjoerd verklapt ook hoe de designafdeling trachtte het verlies van de 207 SW op te vangen. Sjoerd vertelt je alles over het concept van de 2008. Dat doet Sjoerd op zijn eigenwijze, in één opname, in één take, zoals hij daar zijn handelskenmerk van heeft gemaakt, wat door anderen inmiddels wordt overgenomen.