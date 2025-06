Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Porsche 911 GT3 R Rennsport volstrekt nutteloos is | Sjoerds Weetjes 454

Let even op de naam van Porsche’s nieuwste circuituitmonstering. Die luidt Porsche 911 GT3 R Rennsport. Een bijzondere naam, maar het is ook een bijzondere sportcoupé. Dat legt Sjoerd van Bilsen je uit in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.

Porsche 911 GT3 R Rennsport behoeft even verdere uitleg. We kennen uiteraard de GT3 en zijn broer GT3 RS. De GT3 R is ook geen bekende, net als RSR overigens. Maar GT3 R Rennsport is een nieuwe toevoeging aan de lange namenlijst van Porsche.

Porsche 911 GT3 R van Porsche Motorsport

GT3 staat voor een raceklasse. De R erachter duidt op de raceversie. Vervolgens Rennsport, wat binnen de Porsche gelederen juist altijd als de afkorting RS wordt geschreven.

De Porsche 911 GT3 en GT3 RS komen van de hand van de GT-divisie, maar de GT3 R Rennsport komt op conto van Porsche Motorsport, dat de racewagen als basis nam. Waartoe dat heeft geleid, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Sjoerd vertelt je het verschil tussen de GT3 R Rennsport en zijn voorganger. Hij verklapt waarom het voor Porsche een risico was om met de GT3 R Rennsport te komen.

Twee keer zo duur als z’n voorganger

In de video noemt Sjoerd overigens niet het prijskaartje van de Porsche 911 GT3 R Rennsport. Af-fabriek kost het circuitmonster precies 951.000 euro, exclusief BTW. De prijs wordt overigens niet verhoogd door BPM, aangezien de auto geen toelating voor de openbare weg heeft. Met BTW gaat het prijskaartje al door de één miljoen euro. Waarom zijn voorganger minder dan de helft kostte, legt Sjoerd ook uit.

Vast videorubriek Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. In elke aflevering bespreekt Sjoerd een specifiek model, waarbij hij zich richt op een onderdeel, accessoire, de ontwikkeling of het idee achter de auto. Bekijk de afspeellijst voor de 453 andere afleveringen met unieke verhalen.