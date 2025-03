Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Europa teleurgesteld zal zijn in de Volvo ES90

In Europa was de Volvo V90 altijd veel populairder dan de S90. Jammer dus dat van de elektrische Volvo ES90 nooit een stationwagonvariant zal komen.

Dat Volvo daarvoor kiest, is logisch. Buiten Europa zijn wagons totaal niet populair. In Noord-Amerika en Azië scoren vooral sedans. Al is de elektrische Volvo ES90 ook dát niet. Hij heeft namelijk een grote vijfde deur.

Grote wielbasis Volvo ES90

Dat maakt de toegang tot de bagageruimte erg makkelijk, al valt wel op dat de vloer van de kofferbak vrij hoog ligt. Er is standaard plek voor 446 liter aan spullen en met de leuningen van de achterbank plat zelfs 1.256 liter. Onder de voorklep ligt een frunk van 22 liter.

De Volvo ES90 is ongeveer even lang als de BMW i5, zo’n 5 meter, maar komt qua wielbasis meer overeen met de Mercedes EQE. Tussen de voor- en achterwielen zit maar liefst 3,1 meter. Opvallend is dat de ES90 10 centimeter hoger is dan zijn voorganger, de S90.

Licht is de auto natuurlijk niet. Als Single Motor weegt-ie 2.366 kilo en als Twin Motor komt zelfs de 2.700 kilo in zicht. Die laatste mag een aanhanger van 2.000 kilo trekken. Voor de Single Motor ligt de grens bij 1.600 kilo.

Kan ontzettend snel laden

De ES90 staat op het SPA2-platform van Volvo, waar ook de EX90 en Polestar 3 gebruik van maken. Die laatste twee hebben een 400 volt-boordnet, terwijl de ES90 met 800 volt werkt. Volvo meldt dat de EX90 een update zal krijgen en ook naar 800 volt gaat.

In vergelijking met de concurrentie kan de Volvo ES90 buitengewoon snel laden: maximaal 300 kW voor de Single Motor en 350 kW voor de Twin Motor-varianten. Volgens Volvo is 10 minuten aan de snellader genoeg om tussen de 275 een 300 kilometer aan range bij te laden.

Single Motor en Twin Motor

De ES90 Single Motor heeft achterwielaandrijving, een vermogen van 333 pk en een 92 kWh-accu, wat hem een actieradius van 650 kilometer geeft. De Twin Motors zijn uitgerust met vierwielaandrijving en een 106 kWh-accu, die goed is voor maximaal 700 kilometer range.

De Twin Motor is 449 pk sterk en de Twin Motor Performance heeft zelfs 680 pk. Hij gaat in 4,0 seconden naar 100 km/h. Alle ES90’s zijn voorzien van een adaptief onderstel met luchtvering. In de cabine vinden we een 9-inch digitale cockpit, head-up display en 14,5-inch infotainmentscherm.

Volvo ES90 eind dit jaar

Volvo brengt de ES90 eind dit jaar op de Nederlandse markt. De oude XC90 is gefacelift en blijft leverbaar naast de elektrische ES90. Iets soortgelijks gaat niet gebeuren met de S90/V90. Die verdwijnt definitief van het toneel.