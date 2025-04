Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Lexus een voorbeeld is voor Rolls-Royce | Sjoerds Weetjes 446

Het is een vraag die Sjoerd niet beantwoord, maar hij wel graag een reactie op zou willen hebben. Hoe keek het management van Lexus, toen de designers voorstelden om wekenlang te vertoeven aan de Cote dÁzure ter inspiratie voor de opvolger van de SC430. In Sjoerds Weetjes 446 geen antwoord of foto’s, wel het verhaal achter de SC430.

SC430 luidde de naam van de opvolger van de Lexus SC400. Met de letters introduceerde Lexus een productlijn van sportieve tweedeurs modellen. Het getal erachter was een verwijzing naar de cilinderinhoud van de krachtbron, zij het dat het eigenlijke slagvolume tien keer zo groot was. De 4.0-motor werd dus na de modelwissel een 4,3 liter blok.

Niet overal ter wereld een Lexus SC430

De aanduiding werd overigens niet overal ter wereld toegepast. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij vertelt uitvoerig over het ontstaan van de Lexus SC430, verklaart de afwijkende maatvoering ten opzichte van zijn voorganger en laat een bijzondere feature zien.