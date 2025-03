Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Volkswagen Tayron op ‘t eerste gezicht weinig nut heeft

Ah, handig, een ruime SUV met zeven zitplaatsen! Maar helaas, de enige variant van de Volkswagen Tayron die voor Nederland interessant is, kan alleen met vijf worden besteld. Blijft er dan toegevoegde waarde over?

De Volkswagen Tayron is de opvolger van de Tiguan Allspace. Hij staat op hetzelfde MQB Evo-platform als de huidige Tiguan en is technisch nagenoeg gelijk. Volgens Volkswagen is geen exterieurpaneel gelijk, maar toch lijken de Tiguan en Tayron behoorlijk op elkaar.

Volkswagen Tayron 25 centimeter langer

Die laatste is maar liefst 25 centimeter langer, met een lengte van 4,8 meter, en heeft een 11 centimeter langere wielbasis, nu 2,8 meter. Dat betekent dat-ie op de tweede zitrij nog ruimer is dan de Tiguan én leverbaar is met zeven zitplaatsen.

Alleen mild-hybride als zevenzitter

Die optie is er echter alleen op de mild-hybride. In de beide plug-in hybrides zit de batterij in de weg en is er achterin geen plek voor twee extra zitjes. En die plug-in hybrides zullen in Nederland het overgrote deel van de verkopen uitmaken.

Plug-in hybride vanaf 52.490 euro

Logisch ook, want je krijgt meer vermogen, meer trekkracht en een lager verbruik voor minder geld. De 204 pk leverende eHybrid is er vanaf 52.490 euro, terwijl Volkswagen voor de 1.5 eTSI met 150 pk 5.000 euro meer vraagt. Dat komt door de bpm, die op de mild-hybride zo’n 9.000 euro hoger is.

Dan is er ook nog een plug-in hybride met 272 pk. De modellen met alleen een benzine- of dieselmotor zijn in andere Europese landen wél leverbaar, maar in Nederland niet. Die zouden door hun bpm-straf te duur worden.

Elektrische range Volkswagen Tayron

Beide plug-in hybrides hebben een volledig elektrische rang van 126 kilometer, wat ze zeer bruikbaar maakt voor de gemiddelde forens. Ze kunnen bovendien snelladen met 40 kW, wat in het ideale geval betekent dat de accu na 26 minuten weer voor 80 procent vol zit.

Inhoud bagageruimte en trekgewicht

Interessant voor de caravanrijders: de mild-hybride mag 1.800 kilo trekken, de plug-in hybrides komen zelfs tot 2.000 kilo. In die eerste is achterin plek voor 345 liter, als je de zevenzitter hebt, of anders 885 liter. Met de leuningen van de tweede en derde zitrij plat, ontstaat er een laadruimte van bijna 2.100 liter.

Bij de plug-in hybrides gaat van die 885 liter zo’n 100 liter af, omdat de batterij onder de vloer van de kofferbak ligt. Dan nog is de Tayron veel ruimer dan de Tiguan, die tot 652 liter komt, of 1.650 liter met de achterbank neergeklapt.

Standaard adaptief onderstel

De aandrijflijn van de 204 pk leverende stekkerhybrid is verfijnd, met in de normale rijstand een DSG-automaat die wel iets sneller mag reageren. In Sport doet-ie dat ook. Zijn standaard adaptieve onderstel (op de plug-in hybrides) is buitengewoon aangenaam.

Fysieke knoppen op het stuur

Het interieur van de Volkswagen Tayron is mooi afgewerkt. Het infotainmentsysteem werkt snel en ziet er fraai uit. Volkswagen heeft de fysieke knoppen teruggebracht op het stuur, maar laat de beruchte sliders voor de temperatuur op de middenconsole zitten. Ze werken redelijk en zijn nu gelukkig verlicht.

De Tayron is er als Life Edition en R-Line Edition. Beide zijn rijk uitgerust, met het voornaamste verschil dat de R-Line veel sportiever aandoet, met zijn 20-inch lichtmetalen wielen (17-inch voor de Life), aangepaste bumpers en alcantara-achtige bekleding op het dashboard.

Waarom niet gewoon een Tiguan?

Het probleem voor de Tayron is dat de populairste motoruitvoering niet als zevenzitter te krijgen is. En als je een vijfzitter ook prima vindt, kun je net zo goed voor een Tiguan kiezen. Of voor een Peugeot 5008, Renault Espace of Skoda Kodiaq, want die zijn allemaal een paar duizend euro minder duur.