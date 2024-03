Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Mazda CX-9 hier niks te zoeken had | Sjoerds Weetjes 390

Toen de Mazda CX-9 in 2006 debuteerde, was de Nederlandse importeur heel duidelijk: de CX-9 is niet voor Europa bedoeld. Toch verscheen-ie op de officiele Nederlandse prijslijst.

Na de presentatie van de Mazda CX-9 verscheen de zevenzits crossover niet meteen op de Nederlandse markt. Het duurde enkele jaren. En dat had niks met de Europese homologatie te maken.

Mazda CX-9 voor de VS

Met de CX-9 introduceerde Mazda zijn veruit grootste crossover. De auto was voor de Noord-Amerikaanse markt bedoeld en maakte ook carrière in Australië. In Europa zou de CX-7 het topmodel zijn.

Waarom dat toch even de grote Mazda CX-9 werd, legt Sjoerd van Bilsen je uit in Sjoerds Weetjes 390. Hij neemt je vijftien jaar terug mee in de tijd en geeft je de enige reden waarom de CX-9 hier kwam.

